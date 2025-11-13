Scandalo corruzione in Ucraina, crisi per Zelensky e governo

In Ucraina, negli ultimi giorni, è emersa un’importante inchiesta anticorruzione che coinvolge diverse figure vicine al presidente Volodymyr Zelensky, ritenuta una delle peggiori nello storico recente del Paese.

Attualmente risultano indagate almeno otto persone, tra cui un ministro in carica, un ex ministro e un collaboratore stretto del presidente. Di queste, cinque sono già state arrestate, una è scomparsa e due hanno lasciato il Paese. Le accuse comprendono abuso d’ufficio e corruzione, con centinaia di agenti che hanno condotto numerose perquisizioni, sequestrando milioni di dollari in contante.

L’operazione, chiamata “Midas”, è stata pianificata per oltre 18 mesi dalle agenzie anticorruzione ucraine, Nabu e Sapo, che anteriormente erano state oggetto di tentativi di riduzione della loro autonomia da parte del governo. La proposta di legge a favore di questa riduzione, annunciata a luglio, aveva suscitato proteste significative che avevano costretto il governo a fare marcia indietro.

Al centro dello scandalo si trova Timur Mindich, un imprenditore legato a Zelensky, cofondatore della società televisiva Kvartal 95. Mindich avrebbe creato una rete di estorsione per ottenere tangenti dal 10% al 15% dai fornitori della Energoatom, l’azienda statale dell’energia nucleare. Le aziende che si opponevano a questo pagamento venivano escluse dalle forniture. Due funzionari sono accusati di aver operato per conto di Mindich, ricattando o minacciando gli imprenditori coinvolti.

Zelensky ha dichiarato di prendere le distanze dagli indagati e ha sottolineato l’importanza di ogni azione contro la corruzione. Anche se le autorità anticorruzione hanno dimostrato di lavorare in modo autonomo, il Paese continua a essere piuttosto indietro nelle classifiche sulla corruzione. Nel frattempo, la situazione è complicata dal conflitto in corso, con continui attacchi russi alle infrastrutture energetiche.