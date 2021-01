Ho la sensazione che la tempesta per Armie Hammer sia solo all’inizio. Dopo le presunte chat in cui si dichiara cannibale, le accuse di vampirismo e lo shock dell’ex moglie, adesso il Daily Mail ha sganciato una nuova bomba sull’attore americano.

Il titolo del magazine britannico ricorda le clip di presentazione dei programmi di Carmelita: “Esclusiva mondiale, ‘le cose si fanno strane’. Video scioccanti mostrano un Armie Hammer che beve birra al volante e lecca dei cristalli bianchi dalla mano di un suo amico. Testimonianze sconcertanti della sua spirale discendente nella droga e nella depravazione di Armie“. Non so voi, ma io ho letto tutto con la voce di Andrea Piovan, il doppiatore dei servizi CHOC di Barbara d’Urso.

Una fonte vicina alla famiglia di Hammer ha parlato con il Daily Mail e ha rivelato: “Sempre più in basso tra alcol e sostanze. Gli è sempre piaciuto bere, drogarsi, ma mai così.[…] Lui ha dei lati che ha tenuto nascosti al pubblico“.

Non solo confessioni choc, il magazine ha pubblicato anche due video bizzarri in cui la star di Chiamami Col Tuo Nome lecca una sostanza bianca dalla mano di un uomo e poi beve birra mentre guida. Non voglio essere maligno, ma credo che presto arriverà un comunicato in cui qualcuno annuncerà l’entrata in rehab.

Raga ma quindi le accuse su Armie Hammer sono vere non ci posso credere non so neanche cosa dire First reaction: SCIOCC pic.twitter.com/6CD0DsjSRK — Marty Tom Holland Stan (@martyisbackk) January 13, 2021

PS: A questo punto potrebbe essere a rischio la sua partecipazione al sequel di Chiamami Col Tuo Nome. Anche se spero vivamente di sbagliarmi.