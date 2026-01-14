Scandalo Alfonso Signorini

Massimo Giletti, nella trasmissione Rai Lo Stato delle Cose, ha dedicato ampio spazio allo scandalo che ha travolto Alfonso Signorini. Nel talk show è intervenuto Fabrizio Corona, il quale ha spiegato perché ha deciso di attaccare il direttore editoriale di Chi, fornendo una versione piuttosto controversa. Corona è stato raggiunto da Ilenia Petracalvina, inviata de Lo Stato delle Cose, e ha riferito che i primi contatti avuti con Signorini risalgono a tre decenni fa.

Ha puntualizzato che quando si tratta di lavoro, per lui non esistono gli amici, in quanto prevale la sua intuizione giornalistica. Corona ha anche raccontato che Signorini non c’è stato quando si è trovato nei guai e che la sua decisione di far scoppiare lo scandalo non è dipesa da questioni personali o di vendetta. Il suo obiettivo è fare a pezzi da dentro il sistema che ha distrutto professionalmente suo padre Vittorio.

Corona ha anche detto che Chi è da due anni che non gli dà spazio e che nessuno lo ha invitato per la festa del settimanale organizzata nei mesi scorsi per omaggiare i 30 anni di vita della rivista. Nonostante ciò, ha sostenuto di non aver agito contro Signorini per ripicca. La sua decisione di attaccare Signorini è arrivata dopo averlo visto poche settimane fa ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, dove presentò il suo libro sull’amore.

Nel corso della puntata, è stato analizzato un episodio di Vallettopoli risalente a 20 anni fa, quando Signorini fu ascoltato in tribunale per parlare di un servizio bufala che Corona cercò di vendergli. Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato che Signorini e Corona hanno collaborato e di aver conosciuto Alfonso molto bene. Ha anche detto che Corona aveva cercato di fare il furbo con Signorini, cercando di vendere un servizio fake su di lui e la sosia di Gisele Bundchen.