Scandalo Alfonso Signorini in Italia

La situazione di Alfonso Signorini, conduttore tv, è stata spiegata dalla sua avvocata, Daniela Missaglia, in un’intervista al quotidiano Il Giornale. Signorini si è autosospeso da Mediaset a causa dello scandalo che lo ha travolto dopo la diffusione di alcune sue chat private intrattenute con ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Secondo Missaglia, Signorini è sereno e fiducioso riguardo al profilo penale, ma è molto provato dalla gogna mediatica, che lo ha portato a non poter affrontare il suo lavoro in tv. La sua avvocata sostiene che il danno reputazionale e emotivo subito da Signorini è significativo e quasi irreversibile. Signorini si professa innocente e nutre la convinzione di non aver commesso alcun reato perseguibile per legge a livello penale.

La situazione è stata definita “estremamente grave” da Missaglia, che ha sottolineato come non sia possibile che sulle piattaforme social si costituiscano tribunali dell’Inquisizione dove qualcuno si cala nelle vesti di giudice ed emette sentenze prima ancora che si svolga il giudizio nelle aule. L’avvocata ha aggiunto che ha inviato una richiesta a Meta, X, YouTube, TikTok e Google per bloccare i contenuti di Falsissimo e per eliminare le foto divulgate da Fabrizio Corona, accusando i giganti del web di aver permesso la diffusione di chat e immagini private di provenienza illecita.

Il principale problema è il danno reputazionale ed emotivo che subisce la vittima di tale scempio mediatico, secondo Missaglia, che ha additato le piattaforme come responsabili di danni irreversibili verso coloro che subiscono la gogna mediatica. La sua avvocata ha anche criticato Fabrizio Corona, definendolo un personaggio già noto alle cronache per pregresse condanne, che non può permettersi di demolire una persona su presupposti che non sono stati verificati. Da quando è scoppiata la bufera, Signorini non ha mai rilasciato alcuna esternazione sul caso che lo ha travolto, preferendo far parlare soltanto i suoi avvocati, e ha anche cancellato il suo profilo Instagram.