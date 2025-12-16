Scandalo al Grande Fratello Vip Italia

Il programma “Dentro la Notizia” condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 è al centro di una bufera dopo la puntata di martedì. Il talk show ha ospitato Alfonso Signorini per presentare il suo libro “Amami quanto io t’amo”, ma la chiacchierata è stata oscurata dalle critiche sui social per non aver affrontato le accuse mosse da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo.

Corona ha pubblicato presunte chat personali di Signorini, sostenendo che il direttore di Chi Magazine avrebbe provato ad adescare persone che volevano partecipare al Grande Fratello Vip. I messaggi attribuiti a Signorini sono di una volgarità inaudita, ma per ora non ci sono state conferme o smentite. Se quanto affermato da Corona fosse vero, si tratterebbe di uno scandalo gigantesco.

Molti telespettatori hanno attaccato Nuzzi su Instagram e X per non aver fatto alcuna domanda a Signorini sul caso. Alcuni hanno commentato con “vergogna” o “schifo”, mentre altri hanno detto che ignorare non significa cancellare, ma anzi che è tutto vero. stato straniante vedere Signorini presentare il suo libro come se nulla fosse, mentre moltissime persone sui social stavano commentando i contenuti diffusi da Corona. Per ora, è opportuno prendere il materiale pubblicato da Corona con le pinze, in attesa di eventuali prove schiaccianti e della versione dei fatti del direttore di Chi Magazine.