“Scandalo al Cinema: ‘Material Love’ Porta al Centro un Triangolo Amoro da Brividi!”

Dakota Johnson sarà protagonista del film “Material Love” in uscita a settembre, dove interpreterà un triangolo amoroso accanto a Pedro Pascal e Chris Evans. Nel frattempo, l’attrice continua a mettere in mostra la sua eleganza e bellezza. Recentemente, dopo la sua apparizione sul red carpet di Cannes, ha incantato anche a New York con un abito lungo nero senza maniche di Ferragamo. Sebbene semplice nella struttura, il vestito è valorizzato da un sofisticato drappeggio al centro dello scollo, che slancia la sua figura. Il suo look è completato da un’acconciatura morbidamente raccolta, con alcuni ciuffi liberi intorno alla frangia, e una collana preziosa e senza tempo.

Fonte: instagram.com