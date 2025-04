Scandalo Aeroporti di Puglia: Moglie del Consigliere e Laurea Sospetta, Avviata l’Indagine

Carmela Fiorella, moglie dell’ex capogruppo Pd in Regione Filippo Caracciolo, ha ricevuto un incarico da 80mila euro in Aeroporti di Puglia presentando un titolo di laurea falso. L’anomalia è emersa dopo che l’ateneo ha riscontrato irregolarità nella pergamena, portando all’apertura di un’indagine. Fiorella ha riconosciuto l’errore, attribuendolo a “troppa ambizione” e cercando di non compromettere il marito.

Per partecipare al concorso per il ruolo di responsabile delle risorse umane, era richiesta una laurea magistrale in Economia e Management. Fiorella si è candidata, risultando l’unica idonea, ma il suo titolo di studio, una laurea in Scienza dell’amministrazione, non era compatibile con i requisiti. Dopo due settimane dall’assunzione, si è dimessa, e l’indagine dell’ateneo di Bari è stata avviata dopo la pubblicazione di una foto del diploma da La Gazzetta del Mezzogiorno, che mostrava l’assenza di elementi obbligatori, suggerendo una modifica del documento originale.

Aeroporti di Puglia, controllata dalla Regione, ha presentato un esposto in Procura per tutelare la propria reputazione, mentre la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per approfondire la questione, senza indagati attualmente. Fiorella ha assunto pubblicamente le sue responsabilità, negando il coinvolgimento del marito, che sta affrontando un’altra inchiesta per turbativa d’asta. Ha chiesto scusa ufficialmente a tutti i soggetti coinvolti, inclusa la sua famiglia, dichiarando di essere pronta a rispondere delle sue azioni davanti alle autorità competenti.