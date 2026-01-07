4.4 C
Scandalo a Uomini e Donne Italia

Barbara De Santi è stata avvistata insieme a Sebastiano Mignosa, un Over molto discusso di Uomini e Donne. Sebastiano è stato al centro della scena nelle nuove registrazioni e la storica dama del Trono Over non riesce a trovare l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi. Nella passata edizione, il pubblico l’ha vista lasciare il programma con Ruggiero D’Andrea, ma la relazione è giunta al termine.

Sebastiano sta conoscendo Elisabetta, che è rimasta delusa dal suo comportamento poiché ha iniziato una nuova frequentazione con Manuela. Le anticipazioni della registrazione rivelano che il cavaliere si è ritrovato da solo. In queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha condiviso una foto che vede Sebastiano e Barbara insieme, ma fuori dagli studi di Canale 5.

Un fan del programma li ha notati in un locale, in compagnia di una ex coppia Over. Sebastiano avrebbe regalato a Barbara un cappello, che la storica dama indosserebbe in una recente foto condivisa sul suo profilo ufficiale di Instagram. Pugnaloni ha poi rettificato, facendo sapere che la foto risale al 26 dicembre e non alla serata di ieri.

Non è noto se i due si siano incontrati solo in amicizia oppure se tra loro sia nato un piccolo interesse. Non si è affatto parlato del loro rapporto durante le nuove registrazioni. C’è l’alta probabilità che tra Barbara e Sebastiano ci sia solo un’amicizia. Spesso in studio viene contestato il fatto che una dama e un cavaliere si frequentino solo per costruire un rapporto tra amici, in quanto lo scopo è un altro.

