Scandalo a Temptation Island, segreti tra Lucia e Andrea

Non c’è pace per i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Attori principali di questa storia sono Andrea Marinelli, un single dello show, e Lucia Ilardo, con la quale aveva avuto un breve flirt. Lucia ha rivelato di aver scoperto dettagli compromettenti su Andrea dopo che lui ha rilasciato un’intervista in cui non ha risparmiato critiche nei suoi confronti.

Andrea ha affermato che Lucia ha reagito male alla sua intervista, ritenendo che il suo comportamento fosse ipocrita, dato che prima l’aveva criticato per aver parlato della loro storia. A questo punto, ha insinuato che Lucia stesse cercando un modo per attirare l’attenzione, anche sui social.

Lucia ha controbattuto con un commento su Instagram, sostenendo che Andrea fosse fidanzato sia durante che dopo il programma, mettendo in dubbio la sua sincerità.

Anche Rosario Guglielmi, ex di Lucia, ha vissuto momenti difficili dopo il programma. Dopo aver chiuso la relazione con Lucia, ha accettato di diventare tronista a Uomini e Donne. Tuttavia, il suo tempo come tronista è stato molto breve: a causa di rivelazioni private fatte da Lucia, Rosario sarebbe stato allontanato dal programma. Le regole di Uomini e Donne non permettono a chi è coinvolto in relazioni esterne di partecipare, il che ha portato alla sua esclusione dopo poche ore di trasmissione.