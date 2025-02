Scandalo a Sanremo: Capezzone Attacca la Rai dopo ‘Bella Stronza’

Daniele Capezzone interviene nella controversia legata alla decisione di Fedez di esibirsi con “Bella stronza” di Marco Masini al Festival di Sanremo. A seguito di critiche sulla scelta, Capezzone ha denunciato la mentalità del politicamente corretto e ha attaccato la Rai, affermando che andrebbe “abbattuta e non riformata”. Il brano, scelto da Fedez e dedicato alla depressione, è stato al centro del dibattito poiché, inizialmente, si era ipotizzato di modificare alcune parti per renderle più accettabili. Masini ha chiarito che non ci saranno riscritture nel testo controverso.

In un intervento su Radio Radio, Capezzone ha descritto la situazione come un “tribunale delle parole” e ha criticato la decisione da parte della Rai di proporre una versione edulcorata della canzone. Si è scagliato contro l’idea che i “migliori cervelli della Rai”, pagati dai contribuenti, possano decidere di riscrivere testi per affrontare temi delicati e ha ironizzato sulla possibilità di estendere questa pratica ad altre opere celebri.

La sua conclusione è stata una denuncia della crescente influenza del politicamente corretto sulle espressioni artistiche, esortando i giovani a non farsi contagiare da questo “latte acido”. Capezzone ha sottolineato come la società stia diventando integralista nel giudicare le parole, perdendo di vista le intenzioni. La polemica che circonda la partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo è quindi esemplificativa di un più ampio dibattito culturale sulla libertà d’espressione e i limiti imposti dalle sensibilità moderne.