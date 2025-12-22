Scandali sessuali Trump e Clinton

Il caso Epstein è uno scandalo a sfondo sessuale che coinvolge il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I democratici accusano la Casa Bianca di aver utilizzato l’ex presidente Bill Clinton per distogliere l’attenzione dall’imbarazzante vicinanza di Trump con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein. Le foto pubblicate dal dipartimento di Giustizia, guidato da Pam Bondi, mostrano Clinton insieme a Epstein e ad altre persone, tra cui Ghislaine Maxwell, considerata la “madame” dell’harem di Epstein.

La pubblicazione di queste foto ha fatto riemergere le accuse di abusi sessuali contro Clinton, che hanno segnato la sua carriera politica. Dalle accuse di Jennifer Flowers a quelle di Paula Jones, fino all’affaire con Monica Lewinsky, Clinton ha sempre cercato di uscire da queste situazioni negando o denigrando le donne coinvolte. Il movimento #MeToo ha portato i democratici a confrontarsi con la lunga scia di accuse contro l’ex presidente, icona del partito.

La strategia di Clinton di apparire personalmente davanti al Congresso e di sostenere di aver tagliato i ponti con Epstein potrebbe essere messa in discussione dalla pubblicazione di queste foto, che lo mostrano insieme al finanziere pedofilo. La manovra diversiva di Trump potrebbe salvare la sua presidenza, ma non cancella la realtà delle accuse contro Clinton. La pubblicazione selettiva delle foto da parte del dipartimento di Giustizia ha sollevato critiche, in quanto viola la legge che obbliga a rendere pubblico l’intero dossier Epstein.