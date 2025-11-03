21.3 C
Scandali serie TV: verità scioccanti da Stati Uniti e oltre

Da stranotizie
Le serie TV ci appassionano e, a volte, i retroscena sorprendenti alimentano il gossip. Negli ultimi giorni, l’attrice Millie Bobby Brown, famosa per il suo ruolo in Stranger Things, ha accusato David Harbour di bullismo e molestie durante le riprese. Attualmente, Harbour non ha ancora rilasciato commenti.

Secondo il Daily Mail, Millie ha presentato una denuncia interna alla produzione, contenente diverse accuse, prima dell’inizio delle riprese dell’ultima stagione. Questa denuncia ha portato a un’indagine da parte di Netflix, durata alcuni mesi, che tuttavia non ha avuto commenti ufficiali né conferme sull’esistenza dell’inchiesta. Si fa notare che la denuncia non menziona comportamenti sessuali inappropriati.

Durante le riprese della quinta stagione, Millie era accudita da un rappresentante personale per garantire la sua sicurezza. La sua assenza, insieme a quella di Harbour, da eventi come il Lucca Comics and Games è stata interpretata come segnale di tensione all’interno della produzione.

Oltre a questo caso, la storia delle serie TV è costellata di scandali legati ad attori. Jussie Smollett, star di Empire, è sotto indagine per aver presumibilmente simulato un attacco omofobo. Charlie Sheen fu licenziato da Due Uomini e Mezzo per insulti al produttore, mentre Kevin Spacey venne allontanato da House of Cards dopo accuse di molestie emerse con il movimento #MeToo.

Anche Pappa e Ciccia fu cancellata dopo il tweet razzista di Roseanne Barr, e Clayne Crawford perse il ruolo in Lethal Weapon per comportamenti aggressivi, con successivi dubbi sulle accuse. Infine, Bill Cosby, celebre per I Robinson, fu condannato per aggressioni sessuali, segnando la fine della sua carriera.

