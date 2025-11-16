Scandali e misteri in Italia: il caso delle spie e armi

Questa sera, alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay, il programma Report, condotto da Sigfrido Ranucci, porterà alla luce vari scandali e misteri. In particolare, si parlerà di vigilanza su attivisti e giornalisti italiani tramite uno spyware e delle recenti scalate bancarie nel mondo finanziario che coinvolgono figure come Orcel e Caltagirone. Sarà analizzato anche il traffico di armi legato al Cantiere Navale Vittoria, accanto a temi di politica, lavoro e turismo di lusso.

Uno dei focus principali sarà l’episodio che ha coinvolto Luca Casarini e Beppe Caccia, fondatori di Mediterranea, i quali hanno scoperto di essere stati spiati tramite uno spyware nei loro dispositivi. Anche Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, ha ricevuto lo stesso inquietante avvertimento. L’inchiesta ha messo in luce una rete che coinvolge attivisti e figure del mondo finanziario, tra cui anche David Yambio, un rifugiato sudanese.

Successivamente, Daniele Autieri e il suo team esporranno le dinamiche del traffico internazionale di armi, focalizzandosi sul Cantiere Navale Vittoria, un attore centrale in questo contesto e recentemente collegato a un ritrovamento di armi destinate all’Oman, per cui sono in corso indagini.

L’inchiesta politico-sociale esplorerà anche le elezioni regionali in Veneto, esaminando l’assenza di candidati “impresentabili” secondo la Commissione antimafia. Infine, si parlerà del primo sciopero dalla storica casa di moda Max Mara, organizzato dai dipendenti per protestare contro le condizioni lavorative, accanto a un’indagine sul turismo di lusso nelle Dolomiti, con stanze panoramiche costruite senza autorizzazioni.