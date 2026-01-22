13.1 C
Scandali a Modena

Negli ultimi mesi, sono stati sollevati paralleli tra gli scandali che hanno coinvolto la Fondazione di Modena e l’Agenzia Amo. Sebbene i casi siano diversi e presentino livelli di responsabilità differenti da parte degli enti pubblici, ci sono alcune similitudini interessanti.

Il consigliere Fdi Elisa Rossini ha sottolineato che si tratta di questioni con diversi livelli di responsabilità, diretti per Amo e indiretti per la Fondazione. Il sindaco Mezzetti ha aggiunto che i soldi della Fondazione sono delle banche, pur avendo finalità pubbliche, mentre quelli di Amo sono pubblici in senso stretto.

In entrambi i casi, sono sparite centinaia di migliaia di euro: 515mila euro sottratti ad Amo e circa 2 milioni di euro alla Fondazione di Modena. I soldi sono usciti attraverso bonifici tracciati e in entrambi i casi, la colpa è stata imputata a un singolo dipendente infedele.

A fronte di queste similitudini, è stato notato che i vertici dei due enti hanno reagito allo scandalo in modo diverso. Amo ha visto il completo azzeramento dei propri vertici, mentre la Fondazione di Modena non ha subito cambiamenti significativi nonostante la cifra persa sia quadrupla rispetto ad Amo. Il presidente Matteo Tiezzi, il direttore generale Luigi Benedetti e il presidente del Collegio revisori Alessandra Gualandri sono ancora al loro posto.

