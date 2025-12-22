Scampi e pandoro, ricetta di Capodanno

La festa delle feste sta per arrivare e non lasciatevi trovare impreparati in cucina. Cuoche e cuochi da tutt’Italia hanno pensato al piatto che proprio non può mancare sulla tavola del Cenone di Capodanno. Delizie di ogni sorta, piatti ricchi e sontuosi, per un Capodanno all’insegna del gusto.

Un piatto realizzato da Giacomo Sacchetto, chef del ristorante Iris a Palazzo Soave, a Verona, è “Scampi e pandoro”. Lo chef ha realizzato in passato una prima versione di questa ricetta per il pranzo di Natale in famiglia ricevendo l’apprezzamento dei suoi parenti. Ciò lo ha spinto a studiarne un adattamento più elaborato da proporre al ristorante.

Lo chef Sacchetto ha utilizzato uno dei simboli del Natale veronese, il pandoro, abbinato agli scampi dell’Adriatico, mare per il quale nutre un profondo rispetto. La ricetta per 4 persone prevede gli ingredienti seguenti: per il pandoro farcito, 120 g battuto di scampi, 120 g pandoro, sale, pepe, scorza di limone; per l’insalata, 100 g cipolla rossa, 30 g zucchero, 30 g aceto, 4 foglie di scarola, 4 scampi, sale, pepe; per la spuma olandese, 250 g burro chiarificato, 120 g tuorlo d’uovo, 70 g acqua, 30 g panna, 30 g riduzione di aceto di champagne, 1 rametto di dragoncello, sale, pepe.

Il procedimento prevede di pulire e tritare gli scampi prima di condirli con il sale, il pepe e la scorza di limone, poi di tagliare il pandoro della dimensione di 5×5 cm e di farcirlo con il battuto di scampi. Per l’insalata, si fa caramellare lo zucchero e poi si aggiunge la cipolla rossa precedentemente tritata, bagnandola con l’aceto e condendola con sale e pepe. Si tagliano le foglie di scarola in quadrati di 3×3 cm e si scottano in padella a fiamma viva, si puliscono gli scampi e si scottano da un solo lato a fiamma vivace prima di tagliarli a cubi.

Per la spuma olandese, si unisce in una pentola il tuorlo d’uovo, la panna, la riduzione di aceto di champagne, l’acqua e il dragoncello, si riscalda fino a 70°C prima di aggiungere il burro chiarificato, il sale e il pepe. Si travasa il composto in un sifone caricato con una carica e si lascia riposare. Per la finitura, si scotta il pandoro farcito con un filo di olio evo fino a ottenere una buona caramellizzazione, si impiatta guarnendolo con dei germogli, si compone l’insalata di scarola, cipolla rossa e scampi condendola con sale, olio evo e aceto e si termina con la spuma olandese.