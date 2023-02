Scampato pericolo: il pitbull evita lo scontro con il pinscher

Il saggio pitbull è stato in grado di evitare lo scontro con il pinscher e il divertente incontro dei due cani è diventato virale su TikTok – VIDEO.

Quando le dimensioni non sono importanti, è il carattere che risalta di più e sembra applicarsi molto bene al rapporto tra un pitbull e un pinscher, i quali sono i protagonisti di un esilarante video diventato virale sui social network. Questo perché il pitbull ha preferito evitare qualsiasi confronto con il suo piccolo vicino canino.

Pitbull saggio evita di scontrarsi con il piccolo pinscher – VIDEO

Nel video pubblicato e diventato virale il pitbull e la sua proprietaria Nicolly stanno passeggiando per il quartiere in cui vivono quando all’improvviso trovano un pinscher libero sul marciapiede. Il cane che camminava felice al guinzaglio, si è immediatamente fermata alla vista del cane di piccola taglia, diventando quasi immobile.

“Siamo usciti a fare una passeggiata con il cane. Oh misericordia, un pinscher!“, si sente dire Nicolly poco prima che i due smettano di camminare. “Corri, corri“, aggiunge in seguito. In quel momento, il cane e la ragazza hanno iniziato a camminare nella direzione opposta il più velocemente possibile. E naturalmente, la reazione del pitbull spaventato dal pinscher ha fatto ridere gli utenti di Internet per la scena.

Postato sull’account @nicollynuness2, il video è stato visualizzato da oltre 6.5 milioni di utenti e anche i commenti sono a migliaia: “Sono morta con lui che scappava dal pinscher“; “Corri, Marcia, non voglio un pasticcio“; “Il mio è uguale. È un pastore tedesco e ha paura persino dei gatti“. Già in un altro video, Nicolly ha scherzato sul fatto che il proprio cane ha paura del pinscher. Ha esordito: “Vado a discutere con la vicina perché il suo pinscher ha morso il mio pitbull“, ha scritto.

@nicollynuness2 Respondendo a @allice2023 🤣🤣🤣🤣 ele fugindo #fyp #fy #pitbull ♬ Ela Sempre Fura a Lupa – DJ GH & Mc Lemos

Il pinscher è una razza che sembra davvero non essere consapevole delle sue dimensioni. Possiede una forte personalità ed è in grado di essere un ottimo cane da guardia grazie alla sua lealtà e al suo istinto protettivo. Secondo l’American Kennel Club, una delle caratteristiche più evidenti della razza è l’andatura, che ricorda quella di un cavallo in miniatura che si muove ad alta velocità e con eleganza.