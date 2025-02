Scambio di opinioni tra Sechi e Lilli Gruber sul video di Donald Trump su Gaza: ‘Già distrutta dai bombardamenti’

Il video generato con intelligenza artificiale da Donald Trump, apparso su Truth, ha suscitato controversie per la sua rappresentazione di Gaza, trasformata in una lussuosa “Riviera”. In questo filmato, Trump e Netanyahu celebrano la ricostruzione, mentre una canzone dance esalta la “liberazione”. Molti critici considerano il video grottesco e provocatorio, ritenendolo una banalizzazione del dramma palestinese, mescolando propaganda e una visione surreale del conflitto israelo-palestinese.

Durante il programma “Otto e mezzo” su La7, Lilli Gruber ha interrogato Mario Sechi sulla potenziale controproduzione di tali iniziative per Trump. Sechi ha difeso il video, sottolineando che Trump, come costruttore, concepisce la politica in termini di concretezza e materiali, suggerendo che il video rappresenti un tentativo di immaginare il futuro di Gaza post-conflitto. Tuttavia, Gruber ha sollevato interrogativi sulla presenza dei palestinesi in questa visione.

Sechi ha spiegato che, nella prospettiva di Trump, Gaza è un “demolition site”, da ricostruire per il benessere delle popolazioni future. Ha osservato che in Occidente esiste un modello di benessere legato alle coste, accennando a una caricatura di vacanze da “riviera”. Ha anche notato che se l’alternativa ai resort sono i tunnel di Hamas, meglio immaginare un futuro diverso per la regione.

Gruber, però, ha replicato evidenziando che Gaza è già stata demolita, con oltre 45.000 palestinesi uccisi in un anno e mezzo di bombardamenti israeliani, contestando la semplificazione della situazione presentata nel video.