Scambio culturale Italia-Croazia: turismo sostenibile e cucina

Scuola Centrale Formazione e CIVIFORM hanno recentemente concluso un programma di scambio culturale per giovani studenti nel settore turistico. Questa iniziativa ha coinvolto 25 studenti italiani e croati, provenienti da diverse istituzioni formative, ed è stata realizzata per migliorare le competenze e promuovere un turismo sostenibile.

Lo scambio si è tenuto a Trieste e ha incluso una settimana di attività che combinano formazione pratica, competizione e scambio culturale. Sono stati affrontati temi come la cucina sostenibile e la lotta allo spreco alimentare, evidenziando l’importanza della collaborazione internazionale. Gli studenti hanno partecipato a giornate di formazione intensiva, includendo cooking class e laboratori pratici per migliorare le proprie abilità culinarie.

Un momento clou del programma è stato un concorso di cucina, che ha visto la partecipazione di due squadre miste, composte da allievi di diverse scuole. Le lezioni sono state guidate dal docente chef Davide Zuliani e hanno incluso preparazioni per il concorso attraverso simulazioni e tecniche di impiattamento. Inoltre, è stato utilizzato anche l’uso di strumenti innovativi, come l’intelligenza artificiale, per migliorare l’apprendimento.

Le direttrici delle istituzioni coinvolte hanno sottolineato l’importanza di esperienze come questa per lo sviluppo professionale dei giovani, con un netto focus sull’inclusività e sostenibilità nel turismo. Il progetto mira a formare le nuove generazioni di professionisti nel settore turistico, fornendo loro gli strumenti necessari per promuovere il patrimonio enogastronomico e contribuire a un turismo più competitivo e rispettoso delle comunità locali. Dettagli sulle prossime attività e sui risultati ottenuti saranno pubblicati sui canali ufficiali del progetto.