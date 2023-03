Scambia un randagio per il cane della sua amica: il finale inaspettato video

Una ragazza ha scambiato un cagnolino randagio per il cane della sua amica; nei video condivisi su TikTok ha mostrato cosa è accaduto e quale è stato il finale della vicenda.

Quante probabilità ci sono che un cane sia perfettamente identico a un altro? Può accadere che gli umani che vivono con un cucciolo possano sbagliarsi e scambiarlo con un altro cagnolino simile? Alla prima domanda in realtà si potrebbe rispondere che per gli animali domestici, a differenza degli esseri umani, ci sono molte più probabilità di trovare due esemplari esattamente (o almeno quasi) identici. La seconda domanda invece presupporrebbe una risposta negativa: ogni umano riconoscerà il proprio animale, se non dall’aspetto almeno dal comportamento. Questo però vale solo per i proprietari degli animali che vivono insieme a loro in ogni momento, non per chi non li conosce bene e li tiene solo per un breve periodo. Così è accaduto proprio a una ragazza di nome Tori.

Fa entrare in casa un randagio pensando sia il cagnolino dell’amica: il piccolo Gordo è il sosia perfetto di Ace (VIDEO)

Sulla pagina social personale di una TikToker di nome Tori (account TikTok @thephitphoenix) negli ultimi giorni sono stati condivisi diversi video che hanno per protagonista un cane di razza Barboncino dal manto bianco, o, per essere più precisi, due cagnolini praticamente identici. Ed è stata proprio la somiglianza tra i due cagnetti che ha fatto confondere la ragazza, ma il suo errore alla fine si è risolto in modo positivo.

Tori si stava prendendo cura, in qualità di dog-sitter, del Barboncino di nome Ace di una sua amica che era dovuta partire. Un pomeriggio, nel vialetto di casa, Tori ha visto un cagnolino bianco. Pensando che si trattasse di Ace e che per sbaglio lo avesse lasciato fuori casa, Tori è uscita di corsa e ha trascinato quasi a forza il cagnetto dentro casa. Una volta entrati nell’abitazione, la ragazza ha lasciato il cucciolo in corridoio ed è andata verso le stanze. Aprendo la porta di una camera ha trovato con grande sorpresa Ace all’interno. Tori è rimasta un attimo confusa: come aveva fatto il cane a camminare così veloce tanto da precederla? L’esitazione però è durata solo un attimo; nessuno può trovarsi in due posti contemporaneamente: doveva trattarsi quindi di due cani diversi. La giovane è tornata così in corridoio e ha visto lo stesso cagnetto bianco, che aveva trascinato dentro casa, spaventato e inquieto con gli occhi rivolti verso la porta.

@thephitphoenix What did I do? #lostdogfound #dogsoftiktok #identical #doppelgänger #fypシ ♬ Oh No – Kreepa

Guardandolo con maggiore attenzione, Tori si è resa conto che quel cucciolo non era Ace, ma era un randagio: il suo pelo infatti era tutto arruffato e sporco e chiaramente non la conosceva né aveva la minima idea di dove si trovasse. Chiarito l’equivoco, la giovane si è presa cura del trovatello; dopo avergli fatto un lungo bagno e averlo asciugato e spazzolato, il piccolo si è sentito subito meglio. Il giorno dopo, Tori ha portato il cagnolino dal veterinario per sapere se fosse provvisto di microchip e se fosse stato abbandonato o si fosse perso. Dopo un paio di giorni, Tori è riuscita a individuare i proprietari di quello che aveva scoperto che si chiamava “Gordo“. In uno dei video condivisi dalla TikToker sui social è possibile vedere proprio il momento in cui la famiglia umana di Gordo riabbraccia il suo amato cucciolo che si era smarrito e che tanto a lungo avevano cercato. Insomma se Tori non si fosse confusa, scambiando Gordo per Ace, il cagnetto sarebbe rimasto a vagare per strada, si sarebbe allontanato ulteriormente e forse non sarebbe più tornato dalla sua famiglia. A volte la somiglianza tra due individui può alla fine rivelarsi molto utile. (di Elisabetta Guglielmi)

@thephitphoenix Replying to @kijwil He’s cleaned up. Still trying to figure out who he is and who he belongs to! #lostpuppy #founddog #tether #maltese #havanese ♬ Funny Song – Cavendish Music

@thephitphoenix Replying to @blaquedolphin ♬ Best Friend – Danny Adlerman and friends