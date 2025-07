Scalvini nel mirino del Newcastle: affare imminente?

L’attenzione degli appassionati di calcio è rivolta alle recenti manovre di mercato, con nomi di spicco che potrebbero cambiare maglia. Tra questi, Giorgio Scalvini, talentuoso difensore dell’Atalanta, sta attirando l’interesse di club prestigiosi. Dopo Napoli e Chelsea, è emerso anche il forte interessamento del Newcastle, pronto a investire nel giovane italiano. Tuttavia, al momento, i vertici dell’Atalanta non hanno ricevuto proposte ufficiali in grado di convincerli a cederlo.

Nel frattempo, l’Inter è coinvolta in trattative per il suo difensore Yann Aurel Bisseck. Dopo aver rifiutato una proposta di 20 milioni dal West Ham, ora il Crystal Palace si fa avanti con un’offerta di 32 milioni. Se Bisseck dovesse lasciare Milano, l’Inter punterebbe su Koni De Winter del Genoa, un giovane promettente che ha firmato con il club rossoblù nel 2021.

Un’altra notizia di rilievo è il possibile ritorno di Pierre-Emerick Aubameyang all’Olympique Marsiglia. L’attaccante gabonese svolgerà nelle prossime ore le visite mediche, in vista di un contratto biennale. L’ambiente marittimo è in fermento per il suo ritorno dopo un anno di assenza.

Infine, Jules Kounde sembra pronto a prolungare il suo contratto con il Barcellona fino al 2030, mentre Milan Skriniar, dopo un prestito al Fenerbahce, ha trovato un accordo per un trasferimento definitivo in Turchia per circa 10 milioni di euro, tra fisico affaticato e scelte tecniche che lo avevano messo in secondo piano al Paris Saint-Germain.