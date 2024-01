Scaloppine all’arancia (cremose e morbidissime) Ricetta in 8 minuti!

Le Scaloppine all’arancia sono un secondo piatto di carne strepitoso e veloce! fettine di pollo o vitello prima infarinate, poi scottate in padella con burro e succo d’arancia che le renderà cremose, morbidissime, profumate; così buone da fare concorrenze alle classiche Scaloppine al limone! in soli 8 minuti!

Ormai conoscete il mio amore per questi secondi piatti lampo: dalla Carne alla pizzaiola , al Saltimbocca , dalle Scaloppine al vino o ai funghi ; risolvono la cena in pochissimo tempo, sono squisite e piacciono anche ai bambini! Detto fatto, ho realizzato le Scaloppine con le arance fresche di stagione.

Inutile dire che si tratta di una preparazione facilissima e super veloce. Potete utilizzare la carne che preferite, importante che sia fettine sottili . Mi raccomando succo d’arancia filtrato per avere la cremosità giusta.

Abbinateci un buon Contorno di stagione e vi chiederanno di rifarle per tutto l’inverno e autunno! non solo per cena o per pranzo quotidiano ; sono strepitose anche in mezzo al panino! Provate e fatemi sapere!

Ricetta Scaloppine all’arancia

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 5 minuti 3 minuti 8 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 321 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 persone 4 fettine di petto di pollo sottile oppure vitello

1 cucchiaio di burro

succo di 1 arancia

circa 1 cucchiaio di farina (oppure fecola di patate)

sale

Procedimento