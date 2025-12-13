5 C
Scaloppine alla livornese

Le ricette di Chef Zio Pietro presentano oggi le scaloppine alla livornese. Come sempre, ringraziamo Chef Zio Pietro per averci dato la possibilità di condividere con i nostri lettori le sue prelibate ricette.

Gli ingredienti necessari per 9-10 scaloppine sono: 500 grammi di fettine di manzo, farina quanto basta, 1 noce di burro, mezzo bicchiere di vino rosso o bianco, 2 rametti di rosmarino, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo tritato quanto basta, sale e pepe quanto basta, 250 ml di brodo vegetale e 1 dado vegetale.

Il consiglio dello chef è di perseverare: se una cosa non riesce la prima volta, non perdere d’animo, ma provare e riprovare ancora finché non si otterranno ottimi risultati. Questo video è stato creato a scopo illustrativo per educare al modo di cucinare le scaloppine alla livornese.

