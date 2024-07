scaletta show “Amor Fabulas – Interludio”

MOONLAND 2024: dal 19 al 22 luglio musica live con Max Gazzè e il suo nuovo show “Amor Fabulas – Interludio”.

L’attesa è finalmente terminata per gli appassionati di musica live: la sesta edizione del festival MOONLAND è stata annunciata, promettendo come sempre spettacoli unici e indimenticabili. Questo evento, che si svolgerà dal 19 al 22 luglio 2024 in piazza Matteotti, vedrà sul palco artisti nazionali e internazionali di fama. A chiudere la manifestazione lunedì 22 luglio sarà Max Gazzè con il suo nuovo show “Amor Fabulas – Interludio”.

Un nuovo show: “Amor Fabulas – Interludio”

Max Gazzè tornerà sul palco con “Amor Fabulas – Interludio“, seguito del suo precedente tour “Preludio”. Questa nuova tappa estiva porterà una ventata di novità, includendo brani inediti che saranno parte del suo prossimo album. Una formazione inedita e la scelta di strumenti particolari caratterizzerà questi concerti, rendendo ogni esibizione un’esperienza unica. Tra gli strumenti che faranno da cornice alle canzoni di Gazzè ci saranno il vibrafono suonato da Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e le chitarre di Max Dedo, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You.

L’innovazione musicale di Gazzè

Conosciuto per la sua capacità di rinnovare il proprio sound, Max Gazzè si conferma un artista di grande versatilità e creatività. Il suo imminente show “Amor Fabulas – Interludio” promette di essere un’esperienza sonora ricca e coinvolgente, in cui la musica acustica e gli arrangiamenti originali regaleranno al pubblico un viaggio emotivo attraverso suoni nuovi e atmosfere avvolgenti. Questo appuntamento rappresenta una tappa importante in un percorso artistico sempre in evoluzione, in cui Gazzè dimostra ancora una volta la sua capacità di sorprendere e di sperimentare.

Max Gazzè

La scaletta del tour estivo

Mentre l’attesa cresce per la rivelazione della setlist di “Amor Fabulas – Interludio”, i fan possono far rifiorire la memoria grazie alla scaletta delle ultime esibizioni di Max Gazzè nel 2023. I brani eseguiti, che sicuramente hanno lasciato il segno nei cuori dei presenti, spaziano attraverso la carriera dell’artista, evidenziando la profondità e l’ampiezza del suo repertorio:

Also Sprach Zarathustra

L’origine del mondo

Vento d’estate

I tuoi maledettissimi impegni

Il timido ubriaco

Il farmacista

L’amore non esiste

Il solito sesso

Il vero amore

Cara Valentina

Mentre dormi

La favola di Adamo ed Eva

Ti sembra normale

Sotto casa

La vita com’è

Una musica può fare

Questi brani, che hanno già conquistato il pubblico, fungono da anticipazione per quello che sarà l’eccezionale evento di chiusura del MOONLAND 2024. Con la promessa di nuovi inediti e di un’esibizione arricchita da un’inedita formazione, il concerto di Max Gazzè si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili dell’estate musicale.