Sanremo 2021, prima serata: il racconto della serata del 2 marzo, con 13 cantanti e tanti ospiti del mondo della musica e non solo.

Dopo tante chiacchiere e tante polemiche, ci siamo. Il Festival di Sanremo 2021 ha inizio. La kermesse più mediatica d’Italia prende il via, senza pubblico, senza libertà, con grandi problemi di organizzazione superati al meglio delle possibilità, complice l’ultimo rischio forfait di Irama per Covid, fortunatamente rientrato. Grandi emozioni nella prima serata: quattro Nuove Proposte, tredici Big e tanti ospiti, su tutti Loredana Bertè e il ritorno di Diodato. Ecco il racconto della prima serata del Festival.

Amadeus

Sanremo 2021: la prima serata

C’è fermento al Teatro Ariston per il primo Festival in cui “nessuno sa nulla di nessuno“, come dichiarato dal direttore artistico e presentatore della kermesse Amadeus. In questa prima serata ci sono tantissimi spunti per divertirsi, tra canzoni in gara e grandi ospiti. Questa la scaletta dei Campioni, le cui esibizioni restano al centro della scena: