Festival di Sanremo 2022: la scaletta e il racconto della diretta della prima puntata della kermesse condotta per la terza volta da Amadeus.

Si alza il sipario sul Festival di Sanremo 2022, 72esima edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana. Per la terza volta consecutiva condotto, diretto e presentato da Amadeus, il Festival torna dopo il grande successo del 2020 e del 2021, edizione storica non solo per motivi piacevoli, come il trionfo dei Maneskin, ma anche per il ricordo desolante dell’Ariston vuoto. Stavolta il pubblico c’è, è presente e pronto a godersi uno spettacolo di alto livello. Scopriamo insieme cosa è successo e succederà in questa prima serata di Sanremo, per rompere il ghiaccio.

Sanremo 2022: il programma e la scaletta della prima serata

Ad accompagnare Amadeus in questa prima serata c’è una delle più grandi attrici italiane, tra le più apprezzate in tutto il mondo dagli anni Settanta in poi: Ornella Muti. Tra i protagonisti attesi, anche al di fuori del mondo dello spettacolo, ci sarà spazio questa sera per Matteo Berrettini, il tennista numero 1 in Italia, reduce dalle semifinali agli Australian Open 2022.

Matteo Berrettini

Grandi ospiti musicali, per aprire al meglio la kermesse nel segno della continuità, i Maneskin, di ritorno a Sanremo dopo il trionfo del 2021 e il successo internazionale. Ma ci sarà spazio in questa serata anche per Fiorello, Roul Bova e Nino Frassica, Claudio Gioè e per Colapesce e Dimartino, dalla Costa Toscana insieme a Orietta Berti e Fabio Rovazzi.

Fiorello

Questa la scaletta dei cantanti in gara questa prima sera:

Achille Lauro e Harlem Gosper Choir – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Mahmood e Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele