scaletta dell’Ippodromo il 9 luglio

Scopri i brani che la pop star canadese eseguirà dal vivo all’attesissimo evento milanese.

La musica live prepara il suo ritorno trionfale sulle scene italiane con un appuntamento imperdibile: martedì 9 luglio 2024, Milano diventerà il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’anno. L’Ippodromo Snai San Siro accoglierà sul suo palco Avril Lavigne, un’icona del pop punk, per quella che sarà la sua unica data nel nostro Paese come parte del suo tour. Il concerto, inserito nell’ambito dei famosi i-Days, promette di essere un’occasione unica per i fan di rivivere i grandi successi dell’artista e scoprire le ultime novità del suo repertorio.

Un viaggio nella musica di Avril Lavigne

La performance di Avril Lavigne a Milano non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio nella sua illustre carriera musicale. Dai suoi esordi con il disco “Let Go”, che l’ha resa una star globale grazie a hit come “Complicated”, “Sk8er Boi” e “I’m With You”, fino ad arrivare agli ultimi successi che hanno segnato la sua evoluzione artistica. Brani come “My Happy Ending” e “Girlfriend”, che hanno dominato le classifiche mondiali posizionandosi ai vertici sia negli USA che nel Regno Unito, testimoniano la sua capacità di rinnovarsi mantenendo fidelizzazione nei suoi fan.

Avril Lavigne

La probabile scaletta

Il cuore pulsante del concerto sarà, senza dubbio, la scaletta. La setlist presentata in Germania offre uno spaccato chiaro dei brani che potrebbero risuonare anche a Milano. Ecco i pezzi che hanno infiammato i fan tedeschi e che si preannunciano come protagonisti anche dell’appuntamento italiano:

Girlfriend

What the Hell

Complicated

Here’s to Never Growing Up

My Happy Ending

He Wasn’t

Don’t Tell Me

Losing Grip

Addicted

Bite Me

Love It When You Hate Me

Sk8er Boi

Perché non perdere questo evento

Partecipare al concerto di Avril Lavigne significa non solo ascoltare dal vivo alcuni dei maggiori successi degli anni 2000, ma anche entrare in contatto con l’evoluzione artistica di una delle figure più significative del pop punk. I fan avranno l’opportunità di cantare a squarciagola i brani che hanno segnato un’epoca e di lasciarsi sorprendere dai nuovi lavori dell’artista. L’evento all’Ippodromo Snai San Siro promette di essere un’esperienza unica, in cui la musica live si celebra in tutte le sue forme più autentiche ed energiche. In attesa dell’evento, i fan possono prepararsi all’immancabile appuntamento ripassando i testi delle canzoni più amate e immaginando quale sorpresa Avril Lavigne potrebbe riservare loro.