scaletta del concerto di Milano

Il ritorno dei Black Eyed Peas atteso a Rho Fiera Milano il 16 luglio.

Il ritorno dei Black Eyed Peas sul palco italiano è ormai una realtà attesa e confermata. Il gruppo, nato a Los Angeles nel 1995 e divenuto uno dei più amati e influenti nel panorama musicale alternative hip hop, ha scelto Milano per un’esibizione che promette di essere uno degli eventi più eclatanti dell’estate 2024. L’appuntamento è fissato per il 16 luglio alla Fiera di Milano, ubicata nella zona di Rho, dove fan vecchi e nuovi avranno l’opportunità di assistere a una performance che intreccerà grandi successi del passato e nuove sorprese.

Il Luogo dell’Evento

La scelta della Fiera di Milano, Rho, come palcoscenico per il live dei Black Eyed Peas, è indicativa del calibro dell’evento. Questa ampia e moderna location è stata teatro di numerosi spettacoli di importanza internazionale, e il 16 luglio 2024 si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

La Setlist

Basandosi sulle ultime esibizioni dal vivo della band nel corso del 2023/2024, è possibile delineare una setlist che annuncia un viaggio tra i più grandi successi dei Black Eyed Peas. Tra i brani che i fan possono aspettarsi di sentire ci sono hit indimenticabili come:

Let’s Get It Started

Boom Boom Pow

Ritmo (Bad Boys for Life)

Mamacita

Pump It

Smells Like Funk

In the air

2 Proud / Mabuti / Bebot

This Is Love

#thatPower

Scream & Shout

Don’t Stop the Party

The Time (Dirty Bit)

Where Is the Love?

I Gotta Feeling

Meet Me Halfway

Black Eyed Peas

Nuove Collaborazioni e Progetti

Il 10 maggio 2024, il gruppo ha sorpreso ancora una volta i fan annunciando la pubblicazione di un nuovo brano intitolato “TONIGHT (Bad Boys: Ride or Die)”. Questa nuova canzone rappresenta una collaborazione di rilievo con due artisti di grande talento: El Alfa e Becky G. Il pezzo è estratto dalla colonna sonora del film “Bad Boys: Ride or Die“, e il coinvolgimento di questi artisti promette di apportare freschezza e dinamismo al panorama musicale.

In conclusione, l’atteso ritorno dei Black Eyed Peas a Milano nel luglio 2024 si prospetta come un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica. L’esibizione alla Fiera di Milano, Rho, rappresenta una tappa obbligata per chi vuole rivivere i grandi successi del passato e scoprire le ultime novità proposte dalla band, il tutto in una delle città più dinamiche e creative d’Italia.