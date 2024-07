scaletta del concerto a Udine 29 Luglio 2024

Rose Villain live: scopri la scaletta del concerto e partecipa al Radio Sakura Summer Tour al Castello di Udine il 29/7/2024.

Reduce dal successo del suo ultimo album “Radio Sakura”, che ha segnato la scena musicale non solo per il suo debutto al secondo posto della Top Albums Debut Global su Spotify ma anche per aver mantenuto una posizione di prestigio nella Top Album FIMI, Rose Villain si appresta a portare sul palco del Castello di Udine il suo attesissimo “Radio Sakura Summer Tour”. Il concerto, previsto per il 29 luglio 2024 alle ore 21.30, promette di essere un evento imperdibile per tutti i fan della cantautrice milanese naturalizzata newyorkese, un’artista che con la sua musica è riuscita a conquistare milioni di stream e ad affermarsi come una delle voci più innovative della scena cantautoriale e underground italiana.

Una talentuosa milanese

Rose Villain, originaria di Milano, ha saputo crearsi un nome nel mondo della musica grazie alla sua capacità di coinvolgere il pubblico con testi profondi e sonorità uniche. La sua vena artistica la porta a curare personalmente ogni aspetto della sua produzione musicale, confermando il suo talento non solo come cantante ma anche come autrice e regista. La sua carriera è stata caratterizzata da importanti collaborazioni e da un’accoglienza calorosa da parte del pubblico e della critica, culminata con il rilascio di “Radio Gotham” a gennaio 2023, un album che ha ottenuto il disco di platino.

Un concerto imperdibile

Il concerto al Castello di Udine si preannuncia come una tappa fondamentale del “Radio Sakura Summer Tour“, una occasione per ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato l’ascesa della cantante nell’Olimpo della musica italiana e non solo. Il pubblico avrà la possibilità di immergersi in un repertorio che spazia dal personale all’universale, dalle intime riflessioni alle energiche denunce, tutto espresso attraverso quella miscela di genres che caratterizza la musica di Rose Villain.

La scaletta del concerto

Il live prevede un insieme di brani che hanno segnato il percorso artistico di Rose Villain. Ecco la possibile scaletta:

Dalle ombre

Rari

Io, me ed altri guai

Non sono felice per te

Gangsta Love ft Rosa Chemical

Elvis

Fragole

Rehab

Lamette

Monet

Moonlight

Cartoni animati ft Mara Sattei

Yakuza

Blu ft Yosh Whale

Bundy

Gotham

Piango sulla luna ft Guè

Chico ft Guè

Due facce

Fantasmi

Michelle Pfeiffer

Rose Villain al Festival di Sanremo 2024

Un appuntamento con la musica

Il concerto di Rose Villain al Castello di Udine non è solo un evento musicale, ma un’occasione unica per vivere da vicino le emozioni che solo la musica dal vivo sa regalare. Gli appassionati avranno l’opportunità di assistere a una performance che promette di essere ricca di energia, passione e creatività, testimoniando la forza espressiva di un’artista che continua a lasciare un segno indelebile nella musica contemporanea.