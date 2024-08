scaletta concerto gratuito del 13 agosto

Scopri il concerto gratuito di Clementino a Ercolano il 13 agosto: un evento di musica rap che unisce arte e cultura.

Nella vibrante città di Ercolano, un evento particolarmente atteso sta per creare onde di entusiasmo tra gli appassionati di musica e gli amanti del rap italiano. La sera del 13 agosto diventerà un momento indimenticabile per i fan di Clementino, il cui talento poliedrico lo ha reso un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale. Questo concerto, con ingresso gratuito e aperto ai residenti della provincia di Napoli, promette di essere una celebrazione della musica, dell’arte e della cultura in una delle piazze più emblematiche della città: Piazza Pugliano.

Il grande ritorno in Piazza Pugliano

Da anni, Piazza Pugliano si afferma come un cruciale punto d’incontro per gli eventi culturali ad Ercolano, ospitando artisti di vario calibro che hanno intrattenuto e affascinato il pubblico locale con le loro performance. Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto sul palco volti noti del panorama musicale italiano come Andrea Sannino, Tony Tammaro e La Maschera, quest’anno è il turno di Clementino di prendere il testimone e regalare una serata di puro divertimento e arte. Con inizio alle ore 21:30, l’evento si colloca come punto di riferimento estivo per il divertimento nella regione.

Clementino: un artista trasversale

Clementino si distingue nel panorama dei rapper italiani per la sua capacità di connettersi con un pubblico ampio e variegato, unendo sapientemente le sue radici underground alla presenza scenica di un vero showman. Questa combinazione unica ha contribuito a solidificare la sua reputazione come un artista completo, capace di offrire performance coinvolgenti che mescolano abilmente musica, intrattenimento e riflessione. Conosciuto per il suo stile distintivo e la capacità di toccare vari temi con ironia e profondità, Clementino non è solo un rapper: è un intrattenitore che riesce a lasciare un’impronta significativa nel cuore del suo pubblico.

La possibile scaletta

L’attesa per il concerto è amplificata dalla curiosità riguardo la possibile scaletta che Clementino porterà sul palco di Ercolano. Attingendo dal suo ultimo tour, “Black Pulcinella”, ci si aspetta che l’artista presenti una serie di pezzi che hanno segnato il suo percorso artistico, come:

The Dark Side of Iena White

Univers

ATM

Revenge

Sound of Napoli

Emirates

Desaparecidos

Eclissi

La belva umana

Amore lo-fi

Capate storte

Crazy Shit

MKCNF8

Non passa mai

Black Pulcinella

Clementino

Un evento libero e inclusivo

La scelta di rendere il concerto un evento ad ingresso libero riflette un desiderio di inclusività e di condivisione culturale. In un periodo in cui gli eventi live stanno ritornando a essere parte integrante della nostra vita sociale e culturale, la possibilità di partecipare a un concerto di tale calibro senza barriere economiche è un’opportunità significativa per la comunità di Napoli e dintorni. Si tratta di un momento di celebrazione che riafferma il potere della musica di unire le persone, indipendentemente dal loro background.

In conclusione, l’appuntamento con il concerto di Clementino ad Ercolano è un evento imperdibile per gli appassionati di musica rap e per chiunque desideri vivere una serata all’insegna dell’arte, dell’intrattenimento e della condivisione. La piazza si prepara ad accogliere un artista che, con le sue parole e la sua musica, porterà energia, riflessione e, soprattutto, un grande show.