scaletta concerto a Bologna il 19 luglio 2024

Il concerto imperdibile di Mahmood a Bologna: uno degli highlight dell’estate musicale 2024.

Il 19 luglio 2024, Bologna si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno: il concerto di Mahmood, l’artista che, a solo un mese dalla pubblicazione del suo nuovo album, ha già intrapreso un tour che sta toccando diverse città europee. Il concerto rappresenta un’occasione imperdibile per i fan e gli appassionati di musica, promettendo uno spettacolo ricco di energia, emozioni e, soprattutto, musica di qualità.

Il successo di “Nei letti degli altri”

Il nuovo album di Mahmood, “Nei letti degli altri“, si è rapidamente distinto per contenere hit di grande impatto come “Tuta gold” e “Personale“, quest’ultima frutto della collaborazione con Geolier. La particolare sinergia tra i due artisti e l’unicità della traccia hanno catturato l’attenzione generale, facendola salire alla ribalta e ottenendo la certificazione di doppio disco platino FIMI. La canzone ha ottenuto un significativo successo anche sui social, dove è diventata un trend grazie alle oltre 100.000 video creati dagli utenti, evidenziando la forte presenza digitale e l’ampio apprezzamento del pubblico.

La scaletta del tour 2024

La scaletta dei concerti di Mahmood nel tour 2024 ha suscitato grande curiosità e aspettativa tra i suoi fan, ansiosi di conoscere i brani che l’artista eseguirà dal vivo. La lista include un mix estremamente variegato di canzoni, che va dai successi più datati alle nuove hit, dimostrando la versatilità e l’amplia gamma musicale di Mahmood. Ecco un’anticipazione di quello che potrebbero aspettarsi i fan durante le sue esibizioni:

Nlda Intro

Bakugo

Paradiso

Tutti contro tutti

Nei letti degli altri

Inuyasha

Brividi

Ghettolimpo

Dorado/Proibito/Talata/Klan

Personale

Overdose

Neve sulle Jordan

Stella Cadente

Cocktail d’amore

Gioventù bruciata

Sempre/Jamais

Nel tuo mare

Rapide

Barrio/Kobra/Remo

Soldi

Tuta Gold

Mahmood, Festival di Sanremo 2024

Un concerto imperdibile

Questa lista non solo riflette la sua carriera musicale finora, ma lascia anche aperta la porta a sorprese e modifiche che potrebbero arricchire ogni singola tappa del tour. Ciò che è certo è che l’energia e la passione che Mahmood porta sul palco renderanno ogni concerto un evento imperdibile per gli amanti della musica.

Il concerto di Mahmood a Bologna non è solo un evento musicale, ma un’occasione per condividere emozioni e scoprire le mille sfumature di un artista che continua a sorprendere e a lasciare il segno nella scena musicale contemporanea. Con una scaletta ricca e variegata, il concerto promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti. Appuntamento dunque il 19 luglio, per una serata che si annuncia già come uno degli highlight dell’estate musicale 2024.