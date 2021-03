Sanremo 2021: la diretta e la classifica definitiva della finale del Festival della Canzone italiana condotto da Amadeus e Fiorello.

Ci siamo. Il Festival di Sanremo 2021, tra mille peripezie, è arrivato alla serata finale. Stasera scopriremo chi sarà il vincitore, con Ermal Meta dato per favoritissimo dai bookmaker e non solo. Tra mille ospiti, 26 canzoni e colpi di scena a non finire, Amadeus si avvia a chiudere il suo secondo Festival, l’ultimo, almeno per il momento. Nella conferenza stampa del 6 marzo ha infatti confermato che non ci sarà un tris di seguito per lui, senza chiudere a un ritorno in futuro. Vedremo, ma ora è tempo di pensare a quest’ultimo grande appuntamento.

Sanremo 2021: il programma e la scaletta della finale

Ad aprire le danze sarà Gaudiano, il vincitore del Festival tra le Nuove Proposte, che canterà ancora la sua Polvere da sparo a inizio serata.

Amadeus

Tanti gli ospiti attesi questa sera, e non tutti del mondo della musica. Questa la scaletta delle ventisei canzoni dei Big:

Ghemon – Momento perfetto

Gaia – Cuore amaro

Irama – La genesi del tuo colore

Gio Evan – Arnica

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Fulminacci – Santa Marinella

Francesco Renga – Quando trovo te

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Malika Ayane – Ti piaci così

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Arisa – Potevi fare di più

Bugo – E invece sì

Maneskin – Zitti e buoni

Madame – Voce

La Rappresentante di Lista – Amare

Annalisa – Dieci

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Random – Torno a te

Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il farmacista

Noemi – Glicine

Fasma – Parlami

Aiello – Ora

Questo il programma promosso sui social: