Scaldamani Ricaricabile OCOOPA 5000mAh: Magnetico, Impermeabile e Portatile con 3 Livelli di Calore – Ideale per Regali Tecnologici e Attività all’Aperto

Price: 22,79€

(as of Dec 02, 2024 22:21:11 UTC – Details)





Dal marchio

2024 Nuova Versione

Calore che si muove con te: rimanete calde durante il camping, la caccia, il golf, l’escursionismo, lo sci, la palestrazione o anche durante una corsetta mattutina o una passeggiata con il cane con i scaldamani di mani portatili UT4 Young. Il comfort è a portata di mano.

Ultra compatto, design a carta: con solo 1,5 cm di spessore e 65 grammi, questi scaldamani di mani ricaricabili si adattano facilmente nelle guanti, nelle tasche o nei portafogli, rendendoli l’accessorio perfetto per ogni avventura all’aperto.

Calore efficiente e duraturo: godete calore istantaneo in soli 3 secondi! Con 3 impostazioni di calore regolabili, questi scaldamani elettronici forniscono fino a 8 ore di calore affidabile, la progettazione adatto alla mano è comoda da tenere. Resistente all’acqua IP34, nessun timore dell’umidità.

Regalo ideale per tutti: perfetto per spostamenti freddi, divertimento all’aperto o riscaldarsi a casa e in ufficio, questi scaldamani USB sono regali invernali pensierosi per uomini o donne che si sentono il freddo. Perfetto per Natale, compleanni o qualsiasi occasione.

Sicurezza e qualità affidabili: unisciti a oltre 3 milioni di clienti soddisfatti! I scaldamani Ocoopa sono certificati UL per la sicurezza (numero file UL: E535516), realizzati con materiali di alta qualità e supportati da una garanzia di 2 anno.