Scaldacollo in Lana Merino per Uomo e Donna – Scarf e Coprifaccia Sportivo di DANISH ENDURANCE

Descrizione prodotto

Doppio Strato

Questi scaldacollo in merino presentano un sottile doppio strato per una protezione ottimale dal freddo e dal vento.

Leggero & Termico

In lana merino leggera, questi scaldacollo garantiscono una regolazione ottimale della temperatura, traspirabilità e assorbimento dell’umidità.

Ultra Morbido & Anti Prurito

Questi scaldacollo in merino presentano un tessuto morbido, non pruriginoso ed elastico per un comfort duraturo.

Versatile

Il design versatile del nostro scaldacollo permette di utilizzarlo per riparare viso e collo, o come fascia o berretto per le tue avventure outdoor.

Pensato per il Comfort

Progettati per il massimo comfort, scaldacollo garantiscono calore e protezione dalle intemperie.

Progettato in Danimarca

Questi prodotti sono progettati dal nostro team nel cuore di Copenaghen.

Materiali Premium

Lana merino premium di alta qualità, ottenuta senza mulesing; testimoniata OEKO-TEX Standard 100.

Imballaggio Riciclato

I nostri scaldacollo sono confezionati in carta riciclata per ridurre lo spreco di plastica.

Di quale materiale sono fatti questi scaldacollo?

Questi scaldacollo sono fatti di 80% lana (Merino) e 20% poliammide.

Perché non è 100% lana merino?

I nostri scaldacollo combinano le proprietà termiche e la traspirabilità della lana merino con una miscela di poliammide al 20% per aumentare la durata del prodotto.

Questi scaldacollo sono adatti a climi freddi?

Questi scaldacollo presentano una maglia a doppio strato che li rende adatti al freddo, sia per allenamenti all’aperto o abbigliamento casual. Per un’opzione più spessa, esplora i nostri berretti con interno in pile nel negozio Danish Endurance.

Lo scaldacollo in merino può essere indossato in vari modi?

Sì, il design versatile dello scladacollo in merino consente di indossarlo in vari stili. Può fungere da scaldacollo, paravento per il viso, fascia per la testa o persino berretto.

Come dovrei lavare questi scaldacollo?

Questi scaldacollo possono essere lavati in lavatrice con un ciclo delicato a max. 30°C usando detersivo per lana. Evitare candeggina e asciugatrice.

Recensioni dei clienti

4,4 su 5 stelle

1.782

4,6 su 5 stelle

75

4,3 su 5 stelle

13.166

4,1 su 5 stelle

715

4,5 su 5 stelle

1.852

4,5 su 5 stelle

36.243

Prezzo

—

—

27,50 €€27,50

21,65 €€21,65

—

36,95 €€36,95

Materiale principale

Lana (Merino)

Lana (Merino)

Lana (Merino)

Lana (Merino)

Lana (Merino)

Lana (Merino)

Caratteristiche principali

Lana a doppio strato

Isolamento Termico

Morbida Lana Merino

Doppio strato di lana

Isolamento Termico

Ammortizzazione Anti-Vescica

Pile morbido

✘

✔

✘

✘

✔

✘

Termo-regolante

✔

✘

✔

✔

✔

✔

Vestibilità elastica

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Consigliato per

Clima da mite a freddo

Clima estremamente freddo

Clima freddo

Clima da mite a freddo

Clima Estremamente Freddo

Clima freddo

