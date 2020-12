Uno spettacolo mai visto nel tempio della lirica più famoso del mondo. A porte chiuse ma trasmesso in tv. Alla Scala si alza il sipario per ‘A riveder le stelle’ (VIDEO), il concerto-evento che sostituisce, per la prima volta dal Dopoguerra, la tradizionale Prima di Sant’Ambrogio, ripercorrendo su Rai1 la letteratura operistica dell’800, italiana e non solo. Non un semplice gala ma uno show inedito in tre ore di programma, fortemente voluto dal sovrintendente Dominique Meyer. Il Coronavirus, che nei mesi scorsi si è insidiato anche tra i palchi del Piermarini, con diversi membri del coro contagiati, ha impedito di allestire ‘Lucia di Lammermmor’ di Donizetti che avrebbe dovuto inaugurare la stagione scaligera ma niente ha potuto contro la magia dell’opera. Che stasera è qui, intatta.

