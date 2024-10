“Scafista”. Le giustificazioni di Salvini

A Pontida, durante un corteo, i giovani della Lega hanno attaccato il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, esponendo uno striscione provocatorio con la scritta “Ius scholae in vista, Tajani scafista?” e intonando il coro “Tajani vaff…”. Tra i numerosi striscioni portati, uno recitava “Salis, Orban ti aspetta”. L’atmosfera si è fatta tesa nel momento in cui, giunti nel tendone, il pubblico ha iniziato a gridare “secessione, secessione”.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, e Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato, hanno definito “slogan volgari e frasi fatte di miserabile livello” quello espresso dai giovani leghisti, esortando la dirigenza della Lega a prendere le distanze da tali comportamenti. In risposta alle polemiche, Matteo Salvini, leader del Carroccio, si è scusato, affermando che “quei ragazzi sono 4 o 5 scemi” e che Tajani è un “alleato e un amico”. Ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità in un momento così critico, con tensioni internazionali crescenti, e ha rimarcato che le energie devono essere devote agli avversari politici piuttosto che a beghe interne.

Salvini ha aggiunto che non si deve scherzare, dato che ci sono questioni più serie in gioco. Ha esortato a lasciare le polemiche agli oppositori come Elly Schlein e Giuseppe Conte, rimarcando che eventuali conflitti fra alleati non giovano alla causa comune. Ha espresso inoltre un chiaro invito a coloro che vogliono provocare divisioni di allontanarsi.

A questa situazione, Tajani ha ribattuto ringraziando Salvini per le scuse, affermando che “ogni alleato è un amico” e sottolineando che la lealtà è fondamentale per la coalizione di centrodestra al governo. Le sue parole evidenziano un tentativo di ricompattare le forze della coalizione e di mantenere unita l’alleanza, nonostante le tensioni e le provocazioni interne. La discussione ha messo in luce le fragilità all’interno della destra italiana e la necessità di una maggior coesione in un periodo di crescente instabilità politica.