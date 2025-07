Offerta di Lavoro: Scaffalisti, Cassieri e Responsabili Punto Vendita – Gruppo Mister Risparmio

Il Gruppo Mister Risparmio, rinomato nel settore del commercio al dettaglio, è alla ricerca di figure professionali motivate e dinamiche da inserire nel proprio team. Siamo impegnati a offrire ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi competitivi, grazie a una rete capillare di punti vendita.

Principali Mansioni:

Gestire le operazioni ausiliarie all’interno dei punti vendita, assicurando l’ottimizzazione del layout e della presentazione dei prodotti.

Assistere la clientela, garantendo un servizio eccellente per soddisfare le loro esigenze.

Supervisione delle attività di cassa e gestione delle operazioni di pagamento.

Coordinamento delle squadre e gestione delle risorse per garantire un ambiente di lavoro efficiente e produttivo.

Requisiti:

Esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione (preferibile).

Ottime capacità relazionali e orientamento al cliente.

Attitudine al lavoro di squadra e buona gestione dello stress.

Flessibilità negli orari e disponibilità al lavoro su turni.

Se sei una persona energica e desiderosa di far parte di un team affiatato, non perdere l’occasione di unirti a noi! Inviaci il tuo CV e una lettera di presentazione a [email indirizzo] per candidarti. Il futuro del commercio al dettaglio è nelle tue mani con il Gruppo Mister Risparmio!

Candidati ora e inizia la tua carriera con noi!