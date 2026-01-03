Scaffale 3 Ripiani, Regolabile

🔥 Offerta Amazon
Amazon Basics 3 Tier Narrow Shelving Unit Height Adjustable Leveling Feet Max Weight 340kg Chrome 34 x 59 x 76.2 cm (D x W x H)
Scaffalatura a 3 ripiani AmazonBasics: la soluzione perfetta per il tuo spazio
La scaffalatura a 3 ripiani di AmazonBasics è la scelta ideale per sfruttare al meglio lo spazio a tua disposizione. Con un design contemporaneo e pratico, questa unità di scaffali triplica lo spazio a tua disposizione, offrendo una capacità di carico di fino a 113,4 kg per ripiano. La struttura in acciaio con finitura cromata garantisce una grande resistenza e durata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni: 59 x 34 x 76,2 cm (L x W x H)
- Capacità di carico: fino a 113,4 kg per ripiano (distribuiti uniformemente)
- Ripiani regolabili in altezza senza bisogno di attrezzi
- Struttura in acciaio con finitura cromata e piedi regolabili per stabilità su superfici irregolari
Vantaggi pratici
- Massima flessibilità: adatta a qualsiasi ambiente domestico, ufficio o garage
- Facile da montare: senza bisogno di attrezzi e con istruzioni incluse
- Resistenza e durata: struttura in acciaio con finitura cromata e capacità di carico di fino a 340 kg
- Personalizzazione: ripiani regolabili in altezza per adattarsi alle tue esigenze
Perché scegliere la scaffalatura a 3 ripiani AmazonBasics?
Con la sua combinazione di design moderno, praticità e resistenza, la scaffalatura a 3 ripiani AmazonBasics è la scelta perfetta per chi vuole sfruttare al meglio lo spazio a sua disposizione. Acquista ora e scopri come può aiutarti a organizzare e ottimizzare il tuo spazio!
