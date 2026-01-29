Scadenze fiscali Italia febbraio

Febbraio è uno dei mesi più densi del calendario fiscale. Tra adempimenti Iva, contributi previdenziali, scadenze legate al lavoro e versamenti rateali, il rischio di dimenticare qualche data è concreto.

Nicola Teofilo fa il riepilogo completo delle principali scadenze fiscali di febbraio da appuntare in agenda. A febbraio si concentrano molti adempimenti nei primi e negli ultimi giorni, con scadenze che riguardano Iva, contributi, lavoro, rateizzazioni e comunicazioni obbligatorie. Per professionisti, imprese e contribuenti, segnare in anticipo gli appuntamenti del mese è il modo più semplice per evitare sanzioni e ritardi.