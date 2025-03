Scadenze e Requisiti per il Bonus Nascita 2025: Guida alla Carta Nuovi Nati da 1200 Euro

Il Bonus nascita 2025, noto anche come Carta Nuovi Nati o Bonus Bebè, sta per essere introdotto e sarà disponibile per i genitori che avranno avuto o adottato un bambino nel 2025, soddisfacendo alcuni requisiti. L’importo del bonus, che può arrivare fino a 1200 euro, sarà erogato tramite una carta prepagata utilizzabile per acquisti relativi ai bambini. Per riceverlo, il richiedente deve avere un Isee non superiore a 40mila euro e deve essere cittadino italiano, europeo o avere un permesso di soggiorno regolare in Italia.

La residenza in Italia è necessaria, ma non è chiaro se si applica solo al richiedente o anche al neonato. Le entrate legate all’Assegno unico non influiranno sul calcolo dell’Isee per questo bonus, evitando così la perdita del diritto per chi già riceve tale prestazione. L’importo preciso del bonus non è ancora definitivo, con fonti che parlano di un aiuto fino a 1200 euro, ma la legge di bilancio parla di un contributo una tantum di 1000 euro. Il governo ha stanziato 330 milioni di euro per circa 30mila persone, mentre le famiglie idonee sono 8,5 milioni, il che potrebbe portare a una riduzione dell’importo o a modifiche nei requisiti.

Le informazioni ufficiali su quando e come presentare la domanda non sono ancora disponibili. Si prevede che ulteriori dettagli possano arrivare a fine marzo con una circolare dell’Inps, ma non ci sono certezze sui tempi. Anche il bonus asilo nido si trova in una situazione simile, con attese per l’apertura delle domande.