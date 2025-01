Scadenza per la Presentazione delle Domande

Il 21 gennaio 2025 sono iniziate le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 sulla piattaforma Unica del ministero dell’Istruzione, ma il sito ha subito avuto problemi di accesso a causa dell’alto numero di utenti. Le domande possono essere presentate fino al 10 febbraio 2025. Già durante i primi tentativi, molti genitori hanno segnalato errori e ritardi superiori a un’ora nella procedura di iscrizione.

Il ministero aveva in precedenza annunciato un posticipo delle date di iscrizione, inizialmente fissate dall’8 al 31 gennaio. Le nuove date, comunicate il 3 gennaio, prevedono la possibilità di iscriversi dalle 8 del 21 gennaio alle 20 del 10 febbraio. Questa decisione è stata presa per consentire un’attività di orientamento più ampia da parte delle scuole, dando alle famiglie più tempo per una scelta informata riguardo all’istruzione dei loro figli.

A novembre, il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, aveva inviato una lettera alle famiglie per evidenziare le difficoltà del passaggio dal primo ciclo alla scuola secondaria di secondo grado e l’importanza di questa scelta per il futuro dei giovani. La lettera suggeriva di considerare attentamente il percorso scolastico, augurando agli studenti di trasformare le proprie vocazioni in progetti reali. Il ministero mira, dunque, a garantire che genitori e studenti possano compiere scelte ponderate in un periodo di significativa trasformazione educativa.