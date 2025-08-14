Scadenza bandi per innovazione digitale in Garfagnana

L’Unione Comuni Garfagnana ha annunciato una proroga importante per le imprese locali riguardo a bandi di innovazione digitale. La Regione Toscana ha esteso la scadenza al 5 settembre 2025 per tre bandi destinati a Cooperative di comunità, Centri commerciali naturali e piccoli borghi.

Questi bandi fanno parte del Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027, in linea con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo delle Aree Interne (SNAI) avviata nel 2014-2020. L’iniziativa mira a rilanciare e sostenere le aree fragili e periferiche, promuovendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delle imprese.

Il primo bando si rivolge alle Cooperative di comunità già esistenti, mirando a potenziare i loro servizi digitali. Il secondo è dedicato ai Centri commerciali naturali, facilitando l’adozione di tecnologie e app digitali. Il terzo bando riguarda le imprese situate nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, focalizzandosi sullo sviluppo della digitalizzazione.

La Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani, sottolinea l’importanza di questa opportunità per le imprese locali, evidenziando la necessità di adattarsi a un contesto sempre più interconnesso e dinamico. I bandi rappresentano un passo cruciale per affrontare le sfide che l’innovazione tecnologica porta con sé.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la sezione “L’Europa sulla Montagna Toscana” sul sito di ANCI Toscana o contattare direttamente l’ente tramite email specificando l’oggetto del quesito.