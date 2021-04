Colpisce in media più di 6 adulti su 10 ed è una delle principali cause della perdita dei denti. Stiamo parlando della parodontite, una malattia infiammatoria che intacca il parodonto, ovvero l’insieme dei tessuti di supporto dei denti, e che, se non viene curata, può portare alla loro perdita.

I segni clinici sono il sanguinamento gengivale, l’abbassamento delle gengive con la scopertura delle radici, l’alitosi, la mobilità dentale, la sensibilità diffusa al caldo e al freddo, lo spostamento degli elementi dentali. Il più delle volte questi campanelli d’allarme -soprattutto il primo che è anche il più importante perché ci consente di intercettare il problema prima che faccia danni irreversibili – vengono trascurati o non sono riconosciuti fino a quando è troppo tardi.

Questa patologia è inoltre collegata a numerose malattie sistemiche, con meccanismi e dinamiche in gran parte ancora da approfondire. Per citarne solo alcune, tra quelle più note: diabete, sindromi metaboliche, malattie cardiovascolari, infertilità femminile e aborti precoci, patologie neurodegenerative (gli anziani con parodontite non trattata e segni di demenza senile hanno un declino cognitivo sette volte più rapido rispetto a quelli che ricevono un livello adeguato di trattamento parodontale).

Esistono inoltre importanti correlazioni anche tra la parodontite e le patologie polmonari, renali, oculari, otorinolaringoiatriche, osteoporosi, ma l’elemento più inquietante è rappresentato dal collegamento con ben 22 forme oncologiche.

Tutti questi preoccupanti legami tra lo stato di salute del nostro cavo orale e quello del resto del corpo devono ricordarci che la bocca è la porta di ingresso del nostro organismo: tenerla pulita ed in ordine è fondamentale per mantenere il nostro benessere.

Fortunatamente la parodontite è oggi più semplice da prevenire e da curare in maniera efficace rispetto al passato, anche se tuttora persiste l’idea erronea che si possa esclusivamente rallentare la progressione della patologia parodontale, tamponando i sintomi, senza risolvere il problema in maniera definitiva. In realtà questo è un approccio terapeutico ormai superato, come spiegano gli esperti dei centri IMI-EDN : grazie a nuovi strumenti tecnologici, sia diagnostici sia terapeutici, fra cui test biomolecolari e il microscopio operatorio, è possibile affrontare il problema in modo meno invasivo e più duraturo.

Affrontare il problema alla radice

Spesso sia i pazienti sia gli specialisti sono convinti di poter agire solo sui danni già presenti nel cavo orale e di non poter eliminare le cause dell’infezione. La causa principale della parodontite è la presenza di specie batteriche patogene e virus che collaborano nel procurare infiammazione, dolore e la distruzione dei tessuti che collegano il dente all’osso.

Attraverso un approfondito percorso diagnostico che utilizza analisi biomolecolari di laboratorio, è tuttavia possibile capire i fondamenti biologici della malattia, elaborando così trattamenti personalizzati basati sull’utilizzo combinato del microscopio operatorio e del laser, che permettono di evitare il ricorso alla chirurgia nella maggioranza dei casi.

Mettere a fuoco i batteri

Oggi infatti abbiamo a disposizione analisi microbiologiche rapide e a basso costo, estremamente attendibili, che consentono di differenziare le specie batteriche presenti e la percentuale di batteri patogeni sul totale dei microorganismi. Il test si effettua in maniera totalmente indolore, inserendo una punta di carta sterile nelle tasche parodontali e prelevando un campione che in seguito verrà inviato al laboratorio. Una volta individuati i tipi di batteri presenti e la loro quantità è possibile diversificare e personalizzare il trattamento, selezionando la frequenza e la durata delle sessioni delle terapie meccaniche e laser. La ripetizione dell’esame anche dopo la risoluzione del problema consente di monitorare la salute delle gengive e mettere in luce tempestivamente una eventuale ricaduta. Oltre ai test microbiologici, poi, ci sono esami genetici, che forniscono un’indicazione sulla predisposizione individuale alla parodontite. Il livello di rischio può essere basso, medio o elevato e a ciascuna categoria corrisponde un tipo di prevenzione ed eventualmente un intervento differente.

Meno dolore, più precisione

Fra le terapie meno invasive, c’è il trattamento fotodinamico laser-assistito, ovvero un intervento basato sull’uso di luce laser. La luce può essere modulata su varie lunghezze d’onda a seconda dei batteri da colpire. Nello specifico, la terapia utilizzata nelle cliniche IMI-EDN, validata da uno studio effettuato su oltre 3000 pazienti, si avvale di un particolare laser specifico e di igieni professionali eseguite con il microscopio operatorio. Grazie alla precisione che assicura il microscopio operatorio è possibile eliminare placca e tartaro, il terreno in cui proliferano i batteri, anche nei punti più difficilmente raggiungibili della bocca (come le tasche), senza danneggiare la gengiva. Una volta ripulito il cavo orale da questi depositi, il laser grazie al suo potere battericida e biostimolante avrà una duplice funzione di eliminare i batteri e stimolare la rigenerazione naturale dei tessuti. Infine, la ripetizione del test microbiologico, mostrerà l’abbassamento della carica patogena e l’eliminazione dei ceppi “cattivi”. Questo intervento può sostituire la terapia chirurgica tradizionale con risultati anche più precisi e con una riduzione del dolore per il paziente. Questo approccio, basato sull’integrazione delle due tecnologie – laser e microscopio – combinate fra loro, limita fortemente il ricorso all’anestesia ed elimina il sanguinamento delle gengive fin dalle prime sedute.