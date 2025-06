Scabbia in Italia: Aumento dei casi e cosa sapere

La scabbia sta vivendo un preoccupante aumento in Italia, con casi incrementati fino al 750% in alcune aree, come nel Lazio tra il 2020 e il 2023. Un altro studio ha evidenziato un incremento anche a Bologna. Nonostante fosse considerata una malattia rara, la scabbia ha ripreso a diffondersi, in particolare in luoghi affollati come residenze socio-assistenziali, scuole e ospedali.

Secondo esperti della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), la scabbia rappresenta ora una “emergente minaccia per la salute pubblica”. Alcuni dei fattori che contribuiscono alla sua diffusione includono il sovraffollamento post-pandemia e una possibile resistenza ai trattamenti farmacologici, in particolare alla permetrina, un rimedio fino a poco tempo fa molto utilizzato.

È fondamentale sottolineare che la corretta applicazione dei trattamenti è cruciale, ma spesso difficile, specialmente nei bambini. Le persone più vulnerabili sono i giovani tra i 5 e i 18 anni e gli anziani nelle strutture assistenziali. Sintomi da tenere d’occhio includono prurito persistente, soprattutto notturno, e lesioni cutanee.

In caso di diagnosi di scabbia, è essenziale evitare il “fai da te” e rivolgersi a un medico per un trattamento adeguato. Inoltre, è consigliato lavare frequentemente indumenti e lenzuola a temperature elevate. La scabbia, storicamente associata ai paesi in via di sviluppo, è presente anche in Italia e il suo aumento è attribuibile a vari fattori, tra cui turismo di massa e malattie emergenti.

