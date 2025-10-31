18.1 C
Sbt4family: il turismo per famiglie a San Benedetto

Sbt4family: il turismo per famiglie a San Benedetto

SAN BENEDETTO – È in fase di sviluppo un progetto per rilanciare il turismo a San Benedetto del Tronto, chiamato “Sbt4family”. Si tratta di un’app che funge da guida per le famiglie, segnalando i luoghi di interesse, le attività disponibili, i parchi gioco, i musei e i borghi dell’hinterland, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini.

Nonostante l’inverno in arrivo, è proprio in questo periodo che gli operatori turistici iniziano a pianificare la prossima stagione. Il settore del turismo marchigiano ha bisogno di rinnovarsi per migliorare l’immagine della località, che negli anni ha visto un calo di visitatori. Nicola Mozzoni, che presiederà un incontro con il direttivo dell’Assoalbergatori, sottolinea l’importanza di adattarsi ai nuovi flussi turistici. I bambini si confermano un target centrale, ma ci sono anche obiettivi legati al turismo sportivo, che ogni anno attira molti appassionati.

In aggiunta, si è recentemente riunito il Dmo, rappresentante dei Comuni e dei privati interessati a rilanciare il territorio. Durante l’incontro, il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore al turismo Cinzia Campanelli hanno enfatizzato l’importanza della collaborazione tra enti e privati per uno sviluppo turistico sostenibile. Più di 70 persone, tra amministratori e operatori del settore, hanno partecipato, coinvolgendo anche i sindaci di diversi comuni limitrofi, tutti pronti a contribuire ai progetti che stanno per entrare nella fase operativa.

