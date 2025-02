SBS presenta le pellicole ultra-resistenti per la protezione dei display smartphone

SBS è un leader nel mercato degli accessori per smartphone e tablet, offrendo prodotti come caricabatterie rapidi e auricolari, oltre a soluzioni di protezione per display. Recentemente, SBS ha ampliato la sua gamma con nuovi prodotti come Hyper, Hyper X e D30 Hybrid Glass, caratterizzati da una struttura a tre strati e realizzati con materiali hi-tech, garantendo una protezione elevata.

La nuova gamma di protezione dei display è suddivisa in tre livelli: Hyper, che offre una protezione essenziale; Hyper X, per una protezione avanzata; e D30 Hybrid Glass, sviluppato in collaborazione con D3o, per una protezione massima. Questi sistemi di protezione includono anche un rivestimento anti-impronte e antiriflesso, che mantiene pulito il pannello e preserva la qualità delle immagini.

Per conoscere la disponibilità e i prezzi dei nuovi sistemi di protezione, gli utenti possono visitare il sito ufficiale di SBS, dove, nella sezione dedicata, possono inserire il modello del proprio smartphone per trovare i prodotti adatti. Inoltre, SBS ha introdotto il servizio Fast Skin, destinato ai rivenditori, per semplificare l’applicazione delle pellicole protettive Hyper. Questo kit in comodato d’uso consente un’applicazione rapida e precisa, capace di adattarsi a oltre 2000 dispositivi, inclusi smartphone, tablet e smartwatch.

L’applicatore Fast Skin Mate aiuta a posizionare la pellicola in modo automatico, riducendo il rischio di errori e garantendo un’applicazione senza bolle e polvere. In questo modo, SBS continua a innovare per soddisfare le esigenze degli utenti nel settore degli accessori per dispositivi mobili.