SBS presenta due caricatori GaN per ricarica rapida e sicura senza surriscaldamento

SBS ha recentemente annunciato l’introduzione di una nuova linea di caricatori ultracompatti basati sulla tecnologia GaN (nitruro di gallio), considerati una “vera rivoluzione” nel settore della ricarica grazie a performance superiori rispetto ai tradizionali caricatori in silicio. Il GaN, un semiconduttore con caratteristiche chimico-fisiche avanzate, consente a SBS di produrre chip più ridotti, capaci di gestire potenze di ricarica elevate, accelerando così il processo di ricarica senza il rischio di surriscaldamento, che può danneggiare le batterie dei dispositivi.

La nuova linea, denominata Extra Slim GaN Charger, include due modelli distinti: il primo carica a 30 W ed è dotato di una porta USB-C per una ricarica efficace; il secondo, più potente, offre una ricarica da 67 W, con due porte USB-C e mantenendo uno spessore di solo 1 cm. Questo design consente di ricaricare due dispositivi contemporaneamente, risultando particolarmente pratico per l’uso quotidiano.

I nuovi caricatori GaN di SBS sono progettati per facilitare l’accesso alla ricarica rapida senza i rischi legati al surriscaldamento, e le loro dimensioni compatte offrono un vantaggio significativo nei confronti dei modelli più tradizionali basati su silicio, rendendoli ideali per chi è spesso in movimento.

SBS non ha ancora fornito dettagli sulla commercializzazione internazionale della gamma Extra Slim GaN Charger. Entrambi i modelli annunciati saranno disponibili nei prossimi mesi, inclusi i punti vendita in Italia. Tuttavia, al momento non sono stati comunicati i prezzi di lancio, ma un annuncio in tal senso è atteso a breve.