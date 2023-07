SBS Cuffie wireless regolabili con padiglioni morbidi, Microfono integrato, Tasti multifunzione, Fino a 10 ore di musica e 9.5 ore di chiamate, Rosse

Descrizione Prodotto

Cuffie stereo wireless

Music Hero by SBS è una collezione di cuffie, auricolari e speaker dallo stile minimal e colorato, pensata per il pubblico più giovane e moderno.

I materiali resistenti e le caratteristiche tecniche rendono questi accessori perfetti per un utilizzo quotidiano dentro e fuori casa.

Cuffie stereo regolabili con padiglioni morbidi, microfono e tasti integrati

Ideali per musica e chiamate

Suono pulito, padiglioni morbidi e archetti regolabili per ascoltare la tua musica preferita nel massimo comfort.

I tasti per gestire i brani, regolare il volume e rispondere / terminare la chiamata e il microfono integrato le rendono ideali per musica e telefonate. Queste cuffie si connettono velocemente in modalità wireless ma sono anche dotate di entrata Jack 3,5mm: basta collegarle a un cavo audio Jack-Jack e trasformarle in cuffie a filo.

Fino a 10 ore di musica con 1 sola carica Raggio d’azione wireless 10 metri Utilizzabile anche con cavo jack 3,5mm (non incluso)

Autonomia

La batteria da 150 mAh garantisce fino a 10 ore di musica e fino a 9,5 ore di conversazione telefonica. ll cavetto USB – micro USB in dotazione permette una completa ricarica in 2 ore.

Connessione

Le cuffie si associano in modalità wireless con il tuo smartphone o tablet in un raggio di 10 mt, ma nel caso volessi utilizzare un cavo audio jack da 3,5 mm puoi sfruttare l’ingresso dedicato posto sul padiglione.

Tasti integrati

Sul lato dei padiglioni sono posti i tasti ON /OFF, controllo del volume, cambio traccia e risposta/fine chiamata: puoi gestire la musica e rispondere alle telefonate con un semplice tocco.

Comfort

Queste cuffie sono molto leggere e perfette per l’utilizzo prolungato: i padiglioni sono imbottiti ed estremamente morbidi. L’archetto regolabile ti permette di trovare il comfort ideale.

Scegli il tuo mood

Regola il volume e cambia brano con i tasti per passare momenti di puro relax

I padiglioni, realizzati in materiale morbido, assicurano un comfort ed una vestibilità senza eguali

Le cuffie sono regolabili per essere indossate in tutta comodità

Si associano in modalità wireless con il tuo smartphone o tablet: non dovrai più preoccuparti dell’intreccio dei fili