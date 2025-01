SBS al CES 2025: Scoperte e Innovazioni Entusiasmanti

SBS, leader nella produzione di accessori per la mobilità, fa il suo debutto al CES di Las Vegas, un passo significativo verso l’internazionalizzazione del brand. Marco Visconti, General Manager, sottolinea come questa presenza globale consenta di presentare soluzioni innovative a un vasto pubblico.

La nuova linea Power Control di SBS rappresenta un avanzamento nel monitoraggio dell’energia, utilizzando tecnologie come power monitoring e capacity tracking. Si tratta di caricabatterie compatti da 30W, 45W e 65W, adatti per dispositivi vari, e power bank con capacità da 10.000 a 20.000 mAh. Queste soluzioni ottimizzano il consumo energetico riducendo sprechi.

Un altro innovativo prodotto è la tecnologia Qi2, che rende la ricarica wireless più efficiente. Il Wireless Charger Station 3-in-1 permette di ricaricare tre dispositivi simultaneamente con potenza ottimizzata per ogni gadget. Per esigenze più semplici, il Wireless Charger Station 2-in-1 è ideale per caricare smartphone e auricolari. Inoltre, i supporti auto compatibili con MagSafe offrono ricarica wireless sicura durante la guida.

Nel settore dei power bank, SBS introduce il Frezee Mag Power Bank, dotato di una ventola per evitare surriscaldamenti. Il Power Bank Slim, elegante e sottile, e altre soluzioni ad alta densità completano l’offerta. L’azienda si impegna anche verso la sostenibilità, utilizzando materiali certificati GRS per i suoi prodotti.

SBS continua la collaborazione con D3O®, ampliando la gamma per iPhone 16 con vetri protettivi e cover innovative. Nella categoria audio, l’azienda presenta gli auricolari Mood ANC TWS, dotati di funzionalità d’avanguardia e la possibilità di controllare diverse opzioni.

Per la tracciabilità, SBS lancia Track My Circle e Track My Card, dispositivi per localizzare oggetti di valore. Inoltre, due nuove collezioni di borracce termiche entrano nell’offerta dell’azienda, puntando su idratazione sostenibile e design.

PURO offre accessori per iPhone 16 con tonalità abbinate, tra cui cover e caricabatterie compatibili con MagSafe. Dopo il rebranding di JAZ, l’azienda mira a catturare i millennial con prodotti nostalgici e moderni, arricchiti dalla partnership con MTV.

Infine, case&me presenta una nuova linea di accessori per iPhone 16, inclusi varianti ispirate a “Emily in Paris”. SBS introduce anche servizi innovativi per i rivenditori, come il Fast Skin Pocket per tagli su misura di pellicole protettive.