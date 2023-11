Sbriciolata alla marmellata (pronta da cuocere in 15 minuti!)

La Sbriciolata alla marmellata è una torta dolce squisita, variante della classica Sbriciolata alla nutella; Immaginate due strati di briciole croccanti di pasta frolla racchiudono un ripieno morbido di marmellata! Una bontà dal sapore rustico e fruttato pronta da infornare 15 minuti!

Quante volte capita di avere voglia di Crostata ma avete poco tempo per stendere l’impasto e fare le strisce? Ecco che la Sbriciolata marmellata è la soluzione velocissima

L’impasto si realizza sbriciolando a mano tutti gli ingredienti e potete realizzalo con o senza burro ; in questo caso addirittura potete anche saltare il riposo in frigo! Per il ripieno potete scegliere confettura che preferite, io amo la Marmellata di fragole, ma è buonissima anche la Sbriciolata alla marmellata di albicocche!

Da questa versione base, potete anche realizzare delle varianti, ad esempio aggiungere uno strato di ricotta su cui adagiare la marmellata, proprio come la Crostata ricotta e marmellata!

Unica attenzione, gustatela quando si è ben raffreddata in modo che possiate tagliare bene le fette! Proprio come la Sbriciolata di mele e la Sbriciolata alla ricotta , anche la Sbriciolata alla marmellata è ottima per tutte le occasioni: colazione, merenda e dessert! Fidatevi, anche i bambini l’adoreranno!

Ricetta Sbriciolata alla marmellata

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti 30 minuti 45 minuti

Ingredienti

Quantità per 6 persone – uno stampo da 22 cm 300 gr di farina ’00

1 uovo intero

150 gr di zucchero semolato

110 gr di burro freddo (che potete sostituire con 80 ml di olio di semi)

1/2 bustina di lievito per dolci

vaniglia (1 bustina oppure 1 cucchiaio di estratto)

1 pizzico di sale

300 gr di marmellata a scelta

Procedimento