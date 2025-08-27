Sbaracco in Italia: shopping con red carpet e intrattenimenti

Lo Sbaracco continua a sorprendere anche dopo nove anni dalla sua prima edizione. Quest’anno, Silvia Zin, proprietaria di Silsorì e consulente d’immagine, ha ideato un’iniziativa originale: un tappeto rosso per uno shopping da red carpet. Chi acquista durante il “fuori tutto” del sabato avrà l’opportunità di sfilare su questa passerella, immortalato da una fotografa, Cristina, trasformandosi in protagonista su social media.

Non è obbligatorio che i saldi provengano solo dal suo stand; i clienti possono anche acquistare dai negozi concorrenti, creando una sinergia tra commercianti. Durante l’evento, l’insegnante di danza, Francesca Covella, insegnerà ai partecipanti come sfilare con movimenti da vera modella, rendendo l’esperienza unica.

L’entusiasmo è palpabile anche da parte delle istituzioni locali, come Comune, Ascom e Vivacentro, che sostengono l’evento che prevede chiusure stradali nel centro. I visitatori potranno godere di intrattenimento, cosplay, dj-set e menù pensati per l’occasione.

Circa 400 partecipanti, tra commercianti, hobbisti e bambini, saranno presenti. Gli adulti contribuiranno con un obolo per l’occupazione del suolo pubblico, il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa. Il sindaco Luca Fasan ha elogiato i commercianti e sottolineato che l’unico nemico dell’evento potrebbe essere il meteo, ma in caso di pioggia si sposterà a settembre.

L’assessore al Commercio, Luca Zorzenon, ha invitato tutti a partecipare a questo “mercato a cielo aperto”. Anche le attività commerciali rimarranno aperte fino a tarda sera, mentre un social team promuoverà l’iniziativa online. Il supporto del Comune e di sponsor locali come la Cassa Rurale garantiranno la riuscita dell’evento, anticipando anche una edizione speciale per il decennale. Sabato, la manifestazione prevede aree vintage, hobbisti, competizioni e un focus sull’arte con “L’arte abbraccia Monfalcone”.